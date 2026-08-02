Мирошник: Более 35 детей убиты и 300 ранены ударами ВСУ с начала года

С начала года в результате атак погибли более 35 несовершеннолетних, ещё около 300 детей получили ранения. Такие данные озвучил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Преднамеренные удары по детям, их убийство и ранения — это страшное военное преступление, которое совершили украинских изверги. С начала года от рук подопечных Зеленского уже погибло более 35 несовершеннолетних детей и около 300 получили ранения», — написал дипломат в Telegram-канале.

Заявление прозвучало после атаки на село Принцевка Белгородской области. По данным российских властей, беспилотник ударил рядом с детской площадкой.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что после атаки беспилотника в Валуйском округе погибла 13-летняя девочка. По его словам, дрон ударил рядом с детской площадкой в селе Принцевка Валуйского округа. Медики пытались спасти тяжелораненую девочку, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Ещё двое детей пострадали.