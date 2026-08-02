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2 августа, 17:37

«Ради таких мы держимся»: Дрон доставил трогательное письмо школьницы в окоп морпеху Шмелю

Письмо московской школьницы доставили морпеху Шмелю дроном в блиндаж

Личное письмо восьмилетней Миланы из Москвы доставили морскому пехотинцу с позывным Шмель прямо на передовую с помощью квадрокоптера. Об этой истории SHOT рассказали представители Народного фронта.

Письмо школьницы доставили в блиндаж бойцу. Видео © Telegram / SHOT

Два месяца назад столичные школьники написали послания морпехам. В ответ военные передали детям свои шевроны и перчатки, а Милана решила лично поблагодарить бойца за памятный подарок.

«Дорогой мой защитник. Я получила твои шевроны и боевые перчатки. Мне это очень дорого и приятно. Буду беречь их и молиться за вас», — написала второклассница.

Девочка также поблагодарила военнослужащих за защиту страны и призналась, что дети верят в них и любят их.

«Спасибо тебе за такие тёплые слова. Ради таких детей, как ты, мы держимся, идём вперёд! Веди себя хорошо и радуй родителей. Спасибо, Милана!», — сказал Шмель в ответ на письмо.

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Ранее боец с позывным Вождь исполнил мечту 14-летнего Антона из Владимира, передав ему военную форму с шевроном. Подросток помогает фронту вместе с семьёй: делает обереги, окопные свечи и маскировочные сети.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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