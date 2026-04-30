Боец с позывным Вождь передал 14-летнему Антону Горбунову из Владимира военную форму с шевроном — это была мечта мальчика. Об этом сообщили в Народном фронте, который помог организовать встречу.

Боец Вождь исполнил мечту подростка и подарил ему настоящую военную форму.

Увидев, как бабушка вместе с другими волонтёрами помогает военнослужащим, подросток тоже захотел учавствовать и написал своё первое письмо. Самостояльно писать он пока не может, с этим ему помогла мама, держа его руку в своей руке.

Обереги в виде ангелочков Антон начал делать для развития моторики. Он вкладывал в них все силы, отправив первую партию на фронт, они понравились бойцам. Таких он уже изготовил более 300 штук.

Также подросток вместе с семьёй участвует в изготовлении окопных свечей и маскировочных сетей в составе Народных полков «Мы вместе» и «Быть добру» во Владимире.

Когда боец Вождь лично передал форму Антону, он был очень рад и пожелал всем бойцам возвращаться домой живыми.

