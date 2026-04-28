28 апреля, 14:08

«В окопе все равны»: Герой СВО честно рассказал, что на самом деле держит бойцов вместе

Обложка © Telegram / Знание. Новости

В боевых условиях неважны ни национальность, ни вероисповедание — на передовой главенствует общая цель и сплочённость, превращающая солдат в единую семью. С таким утверждением на столичной площадке марафона «Знание.Первые» выступил кавалер трёх орденов Мужества, участник программы «Время героев» Владимир Михайловский, передаёт телеграм-канал «Знание.Новости».

Кавалер трёх орденов Мужества Владимир Михайловский считает, что в окопе все равны. Видео © Telegram / Знание. Новости

«Когда находишься в окопе, и рядом с тобой твои боевые товарищи: башкиры, татары, дагестанцы, чеченцы, и вправду нет разницы по вероисповеданию, по национальности», — рассказал он.

Михайловский отметил, что ключевым для них выступает совместная сплочённость и монолитность при движении к единой цели и выполнению общей задачи, ведь все они, по его словам, являются частицей одной семьи и единой державы.

Герой Российской Федерации и участник программы «Время героев» Илья Споняков добавил, что сослуживцы регулярно знакомят друг друга с национальными обычаями и делятся собственными традициями. Подобный взаимообмен, акцентировал внимание Споняков, и служит тем самым механизмом, через который постигается их общее единство.

Мишустин: Правительство создает условия для адаптации ветеранов СВО

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал старт просветительскому марафону «Знание. Первые» в столичном «Манеже». В своей лекции глава правительства рассказал слушателям о профессиональном росте и возможностях для самореализации в стране. Мероприятие, которое продлится три дня, объединило военных корреспондентов, участников спецоперации, учёных и спортсменов.

BannerImage
Вероника Бакумченко
