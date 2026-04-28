28 апреля, 13:13

Мишустин: Правительство создает условия для адаптации ветеранов СВО

Обложка © Life.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство создаёт условия для адаптации ветеранов СВО к гражданской жизни. Об этом он сказал на марафоне «Знание. Первые» в Москве.

«Правительство по поручению президента [России Владимира Путина] предусмотрело целый комплекс мер поддержки, формируем и условия, чтобы по возвращении с фронта, наши защитники как можно быстрее могли адаптироваться к гражданской жизни», — сказал Мишустин.

По словам главы кабмина, им помогают не только вернуться к прежней работе, но и выбрать новый профессиональный путь.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ветераны специальной военной операции уже успешно трудятся на самых разных должностях. По словам российского лидера, бывшие бойцы приходят на передовую муниципального служения с боевой передовой.

Полина Никифорова
