«Души не чают»: История раненого морпеха, ставшего учителем и наставником кадетов

Раненный в боях за Запорожье морпех Сергей Гаврилов после возвращения с СВО устроился в школу руководителем кадетских классов и учителем истории. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Раненный под Запорожьем морпех Сергей Гаврилов стал учителем кадетов в Калининграде.

С малых лет мужчина грезил военной формой и мечтал служить Отчизне. Он добился своего: оказался в 336-й бригаде морской пехоты, вместе с боевыми товарищами отправился в зону проведения спецоперации. Однако в сражениях за запорожскую землю боец получил тяжёлое ранение, после чего пришлось возвращаться к мирной жизни. Но закалённый в боях нрав не дал Сергею сломаться.

Однажды военный случайно услышал, что в школу требуется наставник для кадетских классов — и тут же пошёл на собеседование. Как рассказал Народный фронт, сейчас Гаврилов обучает ребят строевой подготовке, тактической медицине и обращению с оружием, а ещё преподаёт историю — для этого он дополнительно окончил специальные курсы.

«Дети в нём души не чают — на занятия буквально бегут наперегонки. А сам герой без лишней скромности говорит о том, что на новом поприще чувствует себя ещё более нужным», — рассказали представители Народного фронта.

Также, по словам организации, в свободное от учёбы время под руководством Сергея дети плетут маскировочные сети для его прежних сослуживцев, которые остаются в строю.

Добавим, что с начала специальной военной операции представители Народного фронта в Калининградской области направили бойцам 336-й бригады морской пехоты шесть машин и многотопливные тонны гуманитарных грузов.

Ранее сообщалось, что в рамках кадровой программы «Время героев» были подготовлены управленцы из числа участников и ветеранов СВО. В 2025 году Андрей Жаркин вошёл во второй поток проекта и прошёл обучение, включавшее стажировки в разных регионах страны и изучение управленческих практик.