10 апреля, 14:08

От фронта к госуправлению: Герой России Ерёмин возглавил молодёжное направление в Самарской области

Андрей Ерёмин. Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Герой России Андрей Ерёмин получил новую должность в Самарской области. Участник кадровой программы «Время героев» стал заместителем министра молодежной политики региона.

Назначение состоялось в рамках президентского проекта, который готовит управленцев из числа ветеранов спецоперации. В июне 2025 года Еремин успешно прошел отбор, попав в число 85 слушателей второго потока образовательной инициативы.

Сам управленец отмечает важность создания среды для самореализации подрастающего поколения.

«Для молодых людей важно видеть реальные возможности для роста, развития и старта собственных инициатив. Поэтому ключевая задача – развивать среду, в которой можно раскрыть потенциал, найти направление для движения вперед и реализовать себя в жизни региона и страны», — поделился он планами.

Андрей подчеркнул, что намерен системно подходить к работе, помогая ребятам брать на себя ответственность и воплощать смелые идеи. В этом ему помогут знания и методики, полученные за время обучения в Президентской академии.

Наставником нового замминистра выступил губернатор Вячеслав Федорищев. Глава области уверен в успехе своего подопечного, подчёркивая, что ветераны обладают редкими качествами для системы госуправления: внутренней стойкостью и высокой ответственностью.

Андрей Ерёмин родился в 1998 году, проявил мужество при исполнении воинского долга и был удостоен звания Героя России. В копилке его наград — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали Суворова, «За отвагу» и «За храбрость». Ранее более 90 выпускников программы уже получили руководящие посты в различных субъектах с

Ранее сообщалось, что герой России Андрей Фроленков получил новое кадровое назначение и занял пост заместителя губернатора Брянской области. Он стал участником второго потока президентской программы «Время героев» в июне 2025 года, войдя в число 85 слушателей образовательного проекта.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
