Участник программы «Время героев» получил пост вице-премьера Приморского края

Участник программы «Время героев» Андрей Жаркин назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Приморского края. Ранее он прошёл обучение в рамках президентской кадровой программы.

В 2025 году Жаркин вошёл в число участников второго потока проекта, инициированного президентом Владимиром Путиным. Программа направлена на подготовку управленцев из числа ветеранов СВО.

«Программа «Время героев» дала нам возможность применять полученный опыт и знания для развития регионов страны. Мы стажировались в разных субъектах, изучали передовые практики», — сказал он.

Жаркин отметил, что новое назначение рассматривает как серьёзную ответственность. По его словам, важными направлениями работы станут адаптация участников СВО к мирной жизни, поддержка их семей, а также развитие беспилотных технологий.

Наставником Жаркина в программе выступает губернатор Олег Кожемяко, который высоко оценил его профессиональные качества и опыт.

Андрей Жаркин родился в 1980 году в Симферополе, награждён тремя орденами Мужества и медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

