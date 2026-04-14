Участник программы «Время героев» получил пост вице-премьера Приморского края
Андрей Жаркин. Обложка © Telegram / Время героев
Участник программы «Время героев» Андрей Жаркин назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Приморского края. Ранее он прошёл обучение в рамках президентской кадровой программы.
В 2025 году Жаркин вошёл в число участников второго потока проекта, инициированного президентом Владимиром Путиным. Программа направлена на подготовку управленцев из числа ветеранов СВО.
«Программа «Время героев» дала нам возможность применять полученный опыт и знания для развития регионов страны. Мы стажировались в разных субъектах, изучали передовые практики», — сказал он.
Жаркин отметил, что новое назначение рассматривает как серьёзную ответственность. По его словам, важными направлениями работы станут адаптация участников СВО к мирной жизни, поддержка их семей, а также развитие беспилотных технологий.
Наставником Жаркина в программе выступает губернатор Олег Кожемяко, который высоко оценил его профессиональные качества и опыт.
Андрей Жаркин родился в 1980 году в Симферополе, награждён тремя орденами Мужества и медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
Ранее Life.ru рассказывал, что Герой Российской Федерации, участник президентской программы «Время героев» Андрей Фроленков был назначен заместителем губернатора Брянской области. Теперь он старается объединить свои новые знания и накопленный военный опыт.
