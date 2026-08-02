Погибших при атаке ВСУ на склад Wildberries в Самарской области нет

Погибших в результате атаки на склад Wildberries в Самарской области нет. Экстренные службы занимаются ликвидацией пожара. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

После атаки на склад Wildberries в регионе развернули оперативный штаб. Сейчас специалисты продолжают тушение возникшего возгорания.

Жителей Красноярского района предупредили о возможном воздействии продуктов горения. Власти рекомендовали следить за самочувствием и при появлении симптомов — головокружения, тошноты, кашля или першения в горле — обращаться за медицинской помощью.

Для жителей организовали пункты, где можно получить необходимую помощь. В случае резкого ухудшения состояния власти призвали незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Ранее стало известно об атаке на объект крупного маркетплейса в Самарской области. Удар по складу Wildberries был нанесён с помощью беспилотников. Сразу после происшествия на место направили экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий атаки.