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2 августа, 05:18

Склад Wildberries в Самарской области подвергся атаке БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

В Самарской области совершён налёт на объект крупного маркетплейса. Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил, что ВСУ средствами БПЛА атаковали склад Wildberries.

На данный момент сведения о наличии пострадавших находятся процессе уточнения. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые занимаются устранением последствий инцидента.

Глава области выступил с жёстким предупреждением к гражданам.

«Не помогайте врагу! Строго запрещено вести съемку, распространять фото и видео последствий атаки, а также работы ПВО», — написал он в телеграм-канале.

В субъекте сохраняется режим опасности, связанный с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Местным жителям настоятельно рекомендуется сохранять бдительность.

В случае возникновения экстренных ситуаций граждане должны незамедлительно обращаться по номеру 112. Власти продолжают мониторинг обстановки.

Ким заявила об отражении большинства атак на склады Wildberries
Ким заявила об отражении большинства атак на склады Wildberries

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье о терактах после атак беспилотников на логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии. В ведомстве заявили, что на этих объектах хранятся гражданские товары, включая предметы первой необходимости.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Оксана Попова
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