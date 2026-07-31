Ким заявила об отражении большинства атак на склады Wildberries

После начала атак на логистические объекты Wildberries в разных регионах России компания ежедневно усиливает защиту своих объектов. Об этом заявила глава RWB Татьяна Ким. По её словам, принятые меры уже доказали свою эффективность, поскольку предприятия сумели отразить большую часть атак.

«И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. Например, только на склад в Екатеринбурге, где загорелись машины на парковке, летело более двухсот БПЛА самолётного типа», — говорится в обращении Татьяны Ким.

Руководитель RWB сообщила, что компания сформировала собственные противопожарные подразделения, оснастила объекты современными системами пожаротушения и наладила производство собственных комплектующих. Кроме того, сотрудники регулярно проходят тренировки по эвакуации.

По словам Ким, службу пожарной безопасности компании возглавляет полковник внутренней службы, который ранее более 26 лет работал в МЧС и занимался тушением пожаров.

Глава RWB также отметила, что эти меры помогают обеспечивать безопасность сотрудников, быстро локализовывать возгорания и, если это возможно, сохранять товары продавцов.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье о терактах после атак беспилотников на логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии. В ведомстве заявили, что на этих объектах хранятся гражданские товары, включая предметы первой необходимости.