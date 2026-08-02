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2 августа, 06:36

Несколько человек пострадали после удара ВСУ по многоэтажке в Саратове

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Несколько человек пострадали после атаки БПЛА на многоквартирный дом в Саратове. Власти пообещали начать восстановление здания в ближайшее время, а жильцов временно разместить в безопасных местах. О последствиях удара сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Пострадавшим уже оказывают необходимую медицинскую помощь. Одновременно на месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы. Для координации действий развернули два штаба. Кроме того, организован приём заявлений от жильцов, которые смогут рассчитывать на материальную помощь.

Глава региона поручил городской администрации круглосуточно поддерживать связь с жителями и обеспечить охрану территории возле повреждённого здания. В ближайшее время специалисты приступят к обследованию несущих конструкций дома. До завершения проверки граждан, которым потребуется покинуть квартиры, разместят во временных пунктах, а средства на восстановление объекта выделят из регионального бюджета.

Склад Wildberries в Самарской области подвергся атаке БПЛА
Склад Wildberries в Самарской области подвергся атаке БПЛА

Ранее стало известно, что ещё одна атака беспилотника в Саратовской области пришлась на Энгельс. В результате удара повреждения получил многоквартирный жилой дом. Сразу после происшествия на место прибыли профильные службы, которым предстоит оценить состояние несущих конструкций и определить, насколько безопасна дальнейшая эксплуатация здания.

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Милена Скрипальщикова
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