Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в Энгельсе, жильцов эвакуировали

Утром 2 августа в Саратовской области произошло чрезвычайное происшествие. В городе Энгельс многоквартирный жилой дом получил повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Информацию о случившемся подтвердил губернатор региона Роман Бусаргин. По словам главы области, на данный момент на месте работают профильные специалисты, которые проводят детальное обследование несущих конструкций здания, чтобы оценить степень безопасности.

Власти оперативно принимают меры для помощи пострадавшим жильцам. Для граждан, которые не могут вернуться в свои квартиры, организованы пункты временного размещения.

Также сообщается, что в ближайшее время начнет работу комиссия по оценке нанесённого ущерба. Территория вокруг пострадавшего дома взята под охрану. Обстановка в районе происшествия остаётся под контролем оперативных служб.

Напомним, сегодня ночью ВСУ атаковали Саратов и Энгельс. Погибли два человека.