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4 августа, 06:18

СК завёл дело о теракте после атаки дронов на Подмосковье и Ленобласть

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских формирований на гражданские объекты. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В ночь на 4 августа вооружённые силы Украины нанесли удары беспилотниками по складским помещениям в муниципальном округе Чехов (Московская область) и в Тосненском районе Ленинградской области. В результате ударов пострадали люди. В частности, при попадании БПЛА в складскую зону у населённого пункта Красный Бор в Ленобласти произошло возгорание, один человек получил ранения. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил повреждение объектов объединенной компании Wildberries и Russ.

Действия киевского режима квалифицированы как умышленная атака на гражданские объекты в нарушение норм международного права. По обнаруженным фрагментам беспилотников будут назначены судебные экспертизы.

Следователи и криминалисты уже ведут сбор доказательств на местах происшествий. Всем причастным лицам из числа вооруженных формирований Украины будет дана уголовно-правовая оценка по статье 205 УК РФ.

Над Ленобластью расчёты ПВО уничтожили 17 БПЛА, есть пострадавший
Над Ленобластью расчёты ПВО уничтожили 17 БПЛА, есть пострадавший

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, ещё 10 получили ранения при атаке беспилотников на Московскую область утром 4 августа. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов. Силы ПВО продолжили отражать воздушную атаку. В промзоне Новосёлок после попадания беспилотников началось несколько пожаров. Самый крупный очаг возник на складе, где пожарные уже ликвидировали открытое горение. Беспилотники также повредили электроподстанцию и административное здание. На месте работают пожарные, медики и оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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Оксана Попова
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