СК завёл дело о теракте после атаки дронов на Подмосковье и Ленобласть

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских формирований на гражданские объекты. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В ночь на 4 августа вооружённые силы Украины нанесли удары беспилотниками по складским помещениям в муниципальном округе Чехов (Московская область) и в Тосненском районе Ленинградской области. В результате ударов пострадали люди. В частности, при попадании БПЛА в складскую зону у населённого пункта Красный Бор в Ленобласти произошло возгорание, один человек получил ранения. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил повреждение объектов объединенной компании Wildberries и Russ.

Действия киевского режима квалифицированы как умышленная атака на гражданские объекты в нарушение норм международного права. По обнаруженным фрагментам беспилотников будут назначены судебные экспертизы.

Следователи и криминалисты уже ведут сбор доказательств на местах происшествий. Всем причастным лицам из числа вооруженных формирований Украины будет дана уголовно-правовая оценка по статье 205 УК РФ.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, ещё 10 получили ранения при атаке беспилотников на Московскую область утром 4 августа. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов. Силы ПВО продолжили отражать воздушную атаку. В промзоне Новосёлок после попадания беспилотников началось несколько пожаров. Самый крупный очаг возник на складе, где пожарные уже ликвидировали открытое горение. Беспилотники также повредили электроподстанцию и административное здание. На месте работают пожарные, медики и оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.