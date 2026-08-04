Пять человек погибли и ещё шестеро ранены при атаке ВСУ по Московской области

Пять человек погибли, ещё шестеро получили ранения при атаке беспилотников на Московскую область утром 4 августа. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», — говорится в сообщении.

Силы ПВО продолжили отражать воздушную атаку. В промзоне Новосёлок после попадания беспилотников началось несколько пожаров. Самый крупный очаг возник на складе, где пожарные уже ликвидировали открытое горение. Беспилотники также повредили электроподстанцию и административное здание. На месте работают пожарные, медики и оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

В деревне Солнышково обломки БПЛА повредили частный дом и автомобиль. Спасатели потушили возникший пожар. В этом населённом пункте никто не пострадал. Военные продолжили фиксировать беспилотники над Волоколамским, Клинским, Чеховским и Серебряно-Прудским округами Московской области.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО уничтожили 17 беспилотников над Ленинградской областью. В складской зоне населённого пункта Красный Бор зафиксированы повреждения, один человек получил ранения. Сведения уточняются.