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4 августа, 04:19

Пять человек погибли и ещё шестеро ранены при атаке ВСУ по Московской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пять человек погибли, ещё шестеро получили ранения при атаке беспилотников на Московскую область утром 4 августа. Основные последствия зафиксировали в муниципальном округе Чехов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», — говорится в сообщении.

Силы ПВО продолжили отражать воздушную атаку. В промзоне Новосёлок после попадания беспилотников началось несколько пожаров. Самый крупный очаг возник на складе, где пожарные уже ликвидировали открытое горение. Беспилотники также повредили электроподстанцию и административное здание. На месте работают пожарные, медики и оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

В деревне Солнышково обломки БПЛА повредили частный дом и автомобиль. Спасатели потушили возникший пожар. В этом населённом пункте никто не пострадал. Военные продолжили фиксировать беспилотники над Волоколамским, Клинским, Чеховским и Серебряно-Прудским округами Московской области.

Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом
Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО уничтожили 17 беспилотников над Ленинградской областью. В складской зоне населённого пункта Красный Бор зафиксированы повреждения, один человек получил ранения. Сведения уточняются.

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Антон Голыбин
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