Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 20:21

Один человек погиб, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погибла женщина. Ещё двое жителей получили осколочные ранения и были госпитализированы. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Атака произошла в посёлке Октябрьский Белгородского округа. По данным штаба, удар FPV-дрона пришёлся по машине, в которой находились люди. Получившая травмы женщина умерла до прибытия помощи. Ещё одну женщину и мужчину с осколочными ранениями направили в областную клиническую больницу. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжёлое.

Трёхлетний ребёнок и его бабушка пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Трёхлетний ребёнок и его бабушка пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

В Херсонской области за последние дни в результате атак и подрывов на минах погиб мирный житель, ещё 23 человека получили ранения. Расчёты ПВО сбили 76 украинских дронов. Повреждения жилых домов и инфраструктуры зарегистрированы как минимум в шести населённых пунктах. В Новой Каховке, в частности, повреждена квартира в многоквартирном доме.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar