Трёхлетний ребёнок и его бабушка пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Обложка © Life.ru
Беспилотник ВСУ сдетонировал во дворе частного дома в Краснояружском районе Белгородской области. По информации оперштаба, трёхлетний мальчик получил множественные осколочные ранения, его бабушка — проникающее ранение брюшной полости. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
«Также повреждены навес, фасад здания и семь автомобилей», — добавили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что число погибших во время удара по пляжу в Геленджике достигло семи человек. Трое убитых — дети. В больницы после случившегося доставили 21 пострадавшего. В общей сложности ранения получили 40 человек.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.