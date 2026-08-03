Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 17:34

Трёхлетний ребёнок и его бабушка пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Беспилотник ВСУ сдетонировал во дворе частного дома в Краснояружском районе Белгородской области. По информации оперштаба, трёхлетний мальчик получил множественные осколочные ранения, его бабушка — проникающее ранение брюшной полости. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«Также повреждены навес, фасад здания и семь автомобилей», — добавили в оперштабе.

Стихийный мемориал в память о погибших под Геленджиком организовали на Кубани
Стихийный мемориал в память о погибших под Геленджиком организовали на Кубани

Ранее сообщалось, что число погибших во время удара по пляжу в Геленджике достигло семи человек. Трое убитых — дети. В больницы после случившегося доставили 21 пострадавшего. В общей сложности ранения получили 40 человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar