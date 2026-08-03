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Регион
3 августа, 17:22

Стихийный мемориал в память о погибших под Геленджиком организовали на Кубани

Обложка © Telegram/ Администрация Краснодарского края

Обложка © Telegram/ Администрация Краснодарского края

Жители Краснодарского края несут цветы, свечи и игрушки в память о погибших при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку. Стихийные мемориалы появились сразу в двух населённых пунктах, рассказали в администрации региона.

В Краснодаре люди приходят к поклонному кресту возле собора Александра Невского. В самой Архипо-Осиповке траурное место организовали у Дома культуры на улице Ленина. По последним данным, в результате удара погибли семь человек, среди них трое детей. Ранения различной степени тяжести получили около 40 мирных жителей.

К мемориалам продолжают приносить детские игрушки, лампады и букеты. Жители выражают соболезнования семьям погибших и поддерживают тех, кто сейчас находится в больницах.

Власти Краснодарского края заявили, что пострадавшим и близким жертв окажут всю необходимую помощь. Медицинская поддержка потребовалась десяткам человек, часть из них госпитализировали.

Атака БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке: шесть погибших, около 40 пострадавших
Атака БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке: шесть погибших, около 40 пострадавших

Напомним, что число погибших при атаке дрона на Архипо-Осиповку выросло до семи. По данным штаба, ранения разной степени тяжести получили около 40 человек. В больницы доставили 21 пострадавшего, ещё 19 помощь оказали на месте, без госпитализации.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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