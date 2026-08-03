Число погибших при атаке дрона на Архипо-Осиповку выросло до семи

Число погибших после атаки беспилотников на посёлок Архипо-Осиповка в Краснодарском крае выросло до семи человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».

«Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 7 человек», — говорится в сообщении. Среди погибших — трое детей.

По данным штаба, ранения разной степени тяжести получили около 40 человек. В больницы доставили 21 пострадавшего, ещё 19 помощь оказали на месте, без госпитализации.

Ранее власти Геленджика сообщили, что в результате удара беспилотников по пляжу в посёлке Архипо-Осиповка пострадали 47 человек. Как подтвердил глава города Алексей Богодистов, в населённом пункте экстренно развернули пункт оказания первичной медицинской помощи, а для усиления местных врачей задействовали бригады из городской больницы и медиков из санаториев. Тяжелораненых оперативно транспортировали в лечебные учреждения близлежащих городов для продолжения терапии.