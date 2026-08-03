Власти Геленджика сообщили о 47 пострадавших при ударе БПЛА по пляжу

В результате налёта беспилотных летательных аппаратов на посёлок Архипо-Осиповка, расположенный вблизи Геленджика, зафиксированы серьезные последствия. По последним уточнённым данным, пострадали 47 человек.

Глава города Алексей Богодистов подтвердил информацию о раненых. В населённом пункте экстренно развернули пункт оказания первичной медицинской помощи.

Для усиления местных врачей задействованы бригады из городской больницы, а также медики из санаториев. Тяжелораненых пациентов оперативно транспортируют в лечебные учреждения близлежащих городов для продолжения терапии.

В настоящий момент профильные службы продолжают работу по формированию итоговых списков всех, кто получил травмы различной степени тяжести. Власти занимаются координацией спасательной операции.

Напомним, БПЛА атаковал пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. В результате удара погибли люди, в их числе есть дети.