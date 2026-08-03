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3 августа, 12:19

Власти Геленджика сообщили о 47 пострадавших при ударе БПЛА по пляжу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AleksNT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AleksNT

В результате налёта беспилотных летательных аппаратов на посёлок Архипо-Осиповка, расположенный вблизи Геленджика, зафиксированы серьезные последствия. По последним уточнённым данным, пострадали 47 человек.

Глава города Алексей Богодистов подтвердил информацию о раненых. В населённом пункте экстренно развернули пункт оказания первичной медицинской помощи.

Для усиления местных врачей задействованы бригады из городской больницы, а также медики из санаториев. Тяжелораненых пациентов оперативно транспортируют в лечебные учреждения близлежащих городов для продолжения терапии.

В настоящий момент профильные службы продолжают работу по формированию итоговых списков всех, кто получил травмы различной степени тяжести. Власти занимаются координацией спасательной операции.

В Архипо-Осиповке развернули оперштаб после смертельного удара БПЛА
В Архипо-Осиповке развернули оперштаб после смертельного удара БПЛА

Напомним, БПЛА атаковал пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. В результате удара погибли люди, в их числе есть дети.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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