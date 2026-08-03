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3 августа, 11:52

До шести выросло число жертв атаки БПЛА в Геленджике, трое из них — дети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Denisenko

В Геленджике число погибших в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка возросло до шести. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, количество погибших в посёлке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них – дети. В этот очень тяжёлый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал он в Telegram-канале.

По последним данным, количество пострадавших приближается к 40, 17 из них госпитализированы в медучреждения соседних округов, где им предоставляется квалифицированная помощь. Кондратьев назвал произошедшее преднамеренной террористической атакой киевского режима на мирных жителей и пообещал оказать всестороннюю поддержку пострадавшим и близким погибших.

В Архипо-Осиповке развернули оперштаб после смертельного удара БПЛА
В Архипо-Осиповке развернули оперштаб после смертельного удара БПЛА

Ранее стало известно, что число погибших после падения обломков беспилотника в Архипо-Осиповке выросло до четырёх человек. Среди жертв оказался ребёнок. Травмы получили десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Часть пострадавших доставили в больницы.

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Наталья Демьянова
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