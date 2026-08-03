Количество жертв удара БПЛА в Геленджике выросло до четырёх, в их числе ребёнок

Количество жертв удара БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до четырёх человек. Среди скончавшихся оказался один ребёнок. Общее число пострадавших достигло десяти граждан, включая двоих несовершеннолетних.

Некоторых раненых уже госпитализировали. В больницы отправили двух взрослых и одного маленького пациента, остальным жителям оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

На место происшествия по поручению губернатора оперативно направили специализированную бригаду медицины катастроф. Медики занимаются обследованием выживших и контролем их состояния.

Специалисты продолжают работу на территории, где произошел инцидент. Уточняются детали случившегося и масштаб нанесенного ущерба инфраструктуре. Власти региона держат ситуацию на контроле. В ближайшее время станут известны дальнейшие меры по поддержке семей пострадавших и устранению последствий происшествия.

Ранее во Владимирской области сообщили о последствиях атаки беспилотников на складской комплекс в Собинском округе. В результате происшествия пострадали два человека. На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты устанавливают размер ущерба и оценивают повреждения, нанесённые промышленному объекту.