Количество жертв удара БПЛА в Геленджике выросло до четырёх, в их числе ребёнок
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Количество жертв удара БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до четырёх человек. Среди скончавшихся оказался один ребёнок. Общее число пострадавших достигло десяти граждан, включая двоих несовершеннолетних.
Некоторых раненых уже госпитализировали. В больницы отправили двух взрослых и одного маленького пациента, остальным жителям оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.
На место происшествия по поручению губернатора оперативно направили специализированную бригаду медицины катастроф. Медики занимаются обследованием выживших и контролем их состояния.
Специалисты продолжают работу на территории, где произошел инцидент. Уточняются детали случившегося и масштаб нанесенного ущерба инфраструктуре. Власти региона держат ситуацию на контроле. В ближайшее время станут известны дальнейшие меры по поддержке семей пострадавших и устранению последствий происшествия.
Ранее во Владимирской области сообщили о последствиях атаки беспилотников на складской комплекс в Собинском округе. В результате происшествия пострадали два человека. На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты устанавливают размер ущерба и оценивают повреждения, нанесённые промышленному объекту.
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