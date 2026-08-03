При вражеской атаке БПЛА на Крым погибли три мирных жителя, двое пострадали

В результате ночной атаки на Республику Крым погибли три мирных жителя, ещё два человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», — написал он в своём Telegram-канале.

Руководитель республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления тем, кто оказался ранен. Также власти пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших. Аксенов подчеркнул, что никто из жителей не останется без поддержки.

Ранее во Владимирской области сообщили о последствиях атаки беспилотников на складской комплекс в Собинском округе. В результате происшествия пострадали два человека. На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты устанавливают размер ущерба и оценивают повреждения, нанесённые промышленному объекту.