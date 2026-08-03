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Регион
3 августа, 06:40

При вражеской атаке БПЛА на Крым погибли три мирных жителя, двое пострадали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате ночной атаки на Республику Крым погибли три мирных жителя, ещё два человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», — написал он в своём Telegram-канале.

Руководитель республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления тем, кто оказался ранен. Также власти пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших. Аксенов подчеркнул, что никто из жителей не останется без поддержки.

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Ранее во Владимирской области сообщили о последствиях атаки беспилотников на складской комплекс в Собинском округе. В результате происшествия пострадали два человека. На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты устанавливают размер ущерба и оценивают повреждения, нанесённые промышленному объекту.

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Милена Скрипальщикова
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