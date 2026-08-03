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3 августа, 06:18

Число пострадавших при атаке БПЛА во Владимирской области выросло до двух

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во Владимирской области возросло количество граждан, получивших травмы в результате нападения беспилотников. Налёт зафиксирован в Собинском округе, где целью стал складской комплекс.

Изначально глава региона Александр Авдеев информировал о ранении молодого мужчины, у которого диагностировали травму головы. Позднее появилась информация о втором пострадавшем.

«Ещё одна пострадавшая — женщина из соседнего населённого пункта — незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Специалисты оценивают масштаб разрушений и ущерб, нанесенный промышленному объекту.

Власти области призывают население сохранять спокойствие и доверять только официальным сводкам. Ситуация находится на личном контроле у руководства субъекта.

Мужчина пострадал при атаке БПЛА на склад во Владимирской области
Мужчина пострадал при атаке БПЛА на склад во Владимирской области

Напомним, в Собинском округе Владимирской области беспилотник ВСУ атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар. Позже стало известно, что был атакован логистический комплекс Wildberries.

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Оксана Попова
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