Число пострадавших при атаке БПЛА во Владимирской области выросло до двух
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Во Владимирской области возросло количество граждан, получивших травмы в результате нападения беспилотников. Налёт зафиксирован в Собинском округе, где целью стал складской комплекс.
Изначально глава региона Александр Авдеев информировал о ранении молодого мужчины, у которого диагностировали травму головы. Позднее появилась информация о втором пострадавшем.
«Ещё одна пострадавшая — женщина из соседнего населённого пункта — незначительное повреждение ноги. Госпитализация не требуется», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Специалисты оценивают масштаб разрушений и ущерб, нанесенный промышленному объекту.
Власти области призывают население сохранять спокойствие и доверять только официальным сводкам. Ситуация находится на личном контроле у руководства субъекта.
Напомним, в Собинском округе Владимирской области беспилотник ВСУ атаковал складской комплекс. Зафиксированы разрушения и пожар. Позже стало известно, что был атакован логистический комплекс Wildberries.
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