Мужчина пострадал при атаке БПЛА на склад во Владимирской области

Молодой мужчина получил травму головы в Собинском округе Владимирской области. Это произошло утром 3 августа, когда складской комплекс подвергся налёту беспилотных летательных аппаратов.

О случившемся проинформировал глава региона Александр Авдеев. Чиновник уточнил, что удар пришёлся по объекту складской инфраструктуры.

Пострадавший получил повреждение головы. По словам губернатора, первичная диагностика указывает на отсутствие угрозы жизни для пациента.

В настоящее время бригада скорой помощи доставляет раненого в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Инцидент произошел рано утром. Местные экстренные службы продолжают работать на месте происшествия для оценки ущерба и обеспечения безопасности территории.