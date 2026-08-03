Беспилотник ударил по людям в Геленджике: трое погибших и 13 раненых

В Геленджике произошла трагедия: падение обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка привело к гибели трех человек. Еще 13 местных жителей получили ранения, включая детей. Пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры. Губернатор Вениамин Кондратьев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

На местах падения фрагментов устройства работают экстренные и специальные службы. Специалисты обследуют территорию и устраняют последствия ЧП.

Глава региона уже дал поручение мэру курортного города Алексею Богодистову. Местные власти обязаны оказать всестороннюю поддержку людям, столкнувшимся с этой бедой, и семьям погибших.

Ситуация находится на контроле руководства края. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Ранее во Владимирской области сообщили о последствиях атаки беспилотников на складской комплекс в Собинском округе. В результате происшествия пострадали два человека. На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты устанавливают размер ущерба и оценивают повреждения, нанесённые промышленному объекту.