В Архипо-Осиповке развернули оперштаб после смертельного удара БПЛА

В Архипо-Осиповке организовали оперативный штаб после падения обломков беспилотника, в результате которого погибли четыре человека. На месте продолжают работать экстренные службы и медики. О создании штаба сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

«На месте развернут оперативный штаб, организована координация служб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим окажем всю необходимую помощь», — написала он в своём канале в MAX.

Сейчас на месте работают пять бригад скорой помощи из Геленджика. Для усиления также вызваны ещё три медицинские бригады из Туапсе. Кроме того, ожидается прибытие специализированной бригады медицины катастроф из Краснодара. Всем пострадавшим продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что число погибших после падения обломков беспилотника в Архипо-Осиповке выросло до четырёх человек. Среди жертв оказался ребёнок. Травмы получили десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Часть пострадавших доставили в больницы.