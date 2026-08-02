В Геленджике обнаружили обломки беспилотника

В Геленджике обнаружили фрагменты беспилотника, которые упали рядом с одним из магазинов, передаёт Оперативный штаб Краснодарского края.

В результате происшествия в здании было повреждено остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают оперативные и специальные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Минобороны России сообщило о масштабной атаке украинских беспилотников на российские регионы. По данным ведомства, в ночь на 2 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 635 дронов над более чем десятью регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.