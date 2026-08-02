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Регион
2 августа, 11:23

В Геленджике обнаружили обломки беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

В Геленджике обнаружили фрагменты беспилотника, которые упали рядом с одним из магазинов, передаёт Оперативный штаб Краснодарского края.

В результате происшествия в здании было повреждено остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают оперативные и специальные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Минобороны заявило об уничтожении 1158 БПЛА и шести авиабомб за сутки
Минобороны заявило об уничтожении 1158 БПЛА и шести авиабомб за сутки

Ранее Минобороны России сообщило о масштабной атаке украинских беспилотников на российские регионы. По данным ведомства, в ночь на 2 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 635 дронов над более чем десятью регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Дарья Денисова
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