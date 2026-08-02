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2 августа, 09:12

Минобороны заявило об уничтожении 1158 БПЛА и шести авиабомб за сутки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны России сообщило о масштабной работе средств противовоздушной обороны. За минувшие сутки военные перехватили и нейтрализовали 1 158 украинских беспилотников самолётного типа.

Помимо массового потока БПЛА, в небе удалось ликвидировать 6 управляемых авиационных бомб. Также система ПВО успешно отработала по реактивному снаряду западной системы HIMARS.

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Ранее Министерство обороны России сообщило об ударе по сухогрузу в Чёрном море. Согласно заявлению ведомства, всё произошло в восьми километрах восточнее населённого пункта Затока (Одесская область).

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Оксана Попова
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