Минобороны заявило об уничтожении 1158 БПЛА и шести авиабомб за сутки

Министерство обороны России сообщило о масштабной работе средств противовоздушной обороны. За минувшие сутки военные перехватили и нейтрализовали 1 158 украинских беспилотников самолётного типа.

Помимо массового потока БПЛА, в небе удалось ликвидировать 6 управляемых авиационных бомб. Также система ПВО успешно отработала по реактивному снаряду западной системы HIMARS.

Ранее Министерство обороны России сообщило об ударе по сухогрузу в Чёрном море. Согласно заявлению ведомства, всё произошло в восьми километрах восточнее населённого пункта Затока (Одесская область).