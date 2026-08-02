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2 августа, 05:40

Логистика ВСУ под огнём: Итоги ночных ударов по украинским портам

МО РФ 2 августа сообщило об ударах по инфраструктуре ВСУ в Одессе и Николаеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минобороны России сообщило о ночном ударе по объектам в украинских портах и акватории Чёрного моря. Целями стали суда и инфраструктура, задействованные для нужд ВСУ.

В порту Одесса поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинской армии. В порту Николаев уничтожен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в восьми километрах восточнее населённого пункта Затока под удар попал сухогруз, перевозивший военное имущество.

Для поражения целей применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. Операция направлена на снижение военно-экономического потенциала противника путём уничтожения логистики.

Уничтожение топливной инфраструктуры затрудняет снабжение техники и плавсредств. Поражение судов нарушает каналы доставки вооружений через черноморские гавани.

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Ранее расчёты беспилотников «Герань-4 сикер» нанесли удары по трём судам, доставлявшим снабжение для украинской армии в акватории Чёрного моря.

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Оксана Попова
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