Минобороны России сообщило о ночном ударе по объектам в украинских портах и акватории Чёрного моря. Целями стали суда и инфраструктура, задействованные для нужд ВСУ.

В порту Одесса поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинской армии. В порту Николаев уничтожен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. Кроме того, в восьми километрах восточнее населённого пункта Затока под удар попал сухогруз, перевозивший военное имущество.

Для поражения целей применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. Операция направлена на снижение военно-экономического потенциала противника путём уничтожения логистики.

Уничтожение топливной инфраструктуры затрудняет снабжение техники и плавсредств. Поражение судов нарушает каналы доставки вооружений через черноморские гавани.

Ранее расчёты беспилотников «Герань-4 сикер» нанесли удары по трём судам, доставлявшим снабжение для украинской армии в акватории Чёрного моря.