Лишение Украины доступа к черноморским портам может стать переломным моментом конфликта, заявил актёр Андрей Бочаров (Бочарик) в эфире радио Sputnik. По его мнению, изоляция портовой инфраструктуры поставит Киев в крайне тяжёлое положение.

При перекрытии связей с портами и Румынией Одесская, Николаевская и подконтрольная ВСУ часть Херсонской области фактически окажутся отрезаны от остальной части Украины. Снабжение этих территорий осложняет степная зона, отделяющая Причерноморье от центральных регионов страны.

В результате Киеву придётся искать более длинные и дорогие маршруты доставки грузов, что серьёзно ухудшит возможности снабжения украинского Причерноморья.

«И, может быть, к Новому году наши земли упадут нам обратно в подставленные ладони без всяких огромных военных усилий», — выразил надежду артист.