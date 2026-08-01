Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 16:53

«Земли упадут в ладони»: Бочарик назвал поворотный момент СВО

Актёр Бочаров считает отключение Украины от портов поворотным моментом в СВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лишение Украины доступа к черноморским портам может стать переломным моментом конфликта, заявил актёр Андрей Бочаров (Бочарик) в эфире радио Sputnik. По его мнению, изоляция портовой инфраструктуры поставит Киев в крайне тяжёлое положение.

При перекрытии связей с портами и Румынией Одесская, Николаевская и подконтрольная ВСУ часть Херсонской области фактически окажутся отрезаны от остальной части Украины. Снабжение этих территорий осложняет степная зона, отделяющая Причерноморье от центральных регионов страны.

31 судно за неделю: в Минобороны перечислили потери морского транспорта ВСУ
31 судно за неделю: в Минобороны перечислили потери морского транспорта ВСУ

В результате Киеву придётся искать более длинные и дорогие маршруты доставки грузов, что серьёзно ухудшит возможности снабжения украинского Причерноморья.

«И, может быть, к Новому году наши земли упадут нам обратно в подставленные ладони без всяких огромных военных усилий», — выразил надежду артист.

«Притупили их внимание»: Военэксперт раскрыл, как РФ перекрыла морской путь для оружия ВСУ
«Притупили их внимание»: Военэксперт раскрыл, как РФ перекрыла морской путь для оружия ВСУ

Напомним, ранее в США заявили об изоляции Одессы из-за российских ударов. А в Чехии назвали Украину бесполезной без порта Одессы. Кроме того, Киеву предрекли крах экономики из-за ударов по портам Одессы.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar