«Притупили их внимание»: Военэксперт раскрыл, как РФ перекрыла морской путь для оружия ВСУ

Российские войска провели одну из наиболее результативных операций в Чёрном море за время СВО, заявил подполковник Олег Шаландин. Он отметил, что удары пришлись по судам, которые использовались для доставки вооружений в порты Украины.

Военный эксперт напомнил, что Москва неоднократно предупреждала Киев о недопустимости использования «зернового коридора» для военных поставок. По его словам, после последних ударов этот маршрут оказался фактически перекрыт.

Кроме того, несколько судов с оружием были уничтожены по пути к украинским портам. В результате связанные с Киевом западные компании теперь опасаются направлять свои корабли в этот район Чёрного моря.

«То, что операция прошла успешно, это да, на все 100%. Они не ожидали такого удара по судам. Мы притупили их внимание. И в самый нужный момент мы нанесли удар», — подчеркнул специалист в беседе с «Царьградом».

Напомним, что расчёты беспилотников «Герань-4 сикер» нанесли удары по трём судам, доставлявшим снабжение для украинской армии в акватории Чёрного моря. Об этом проинформировали в Минобороны России утром 30 июля.