В Одесском порту поразили топливный резервуар и цеха НПЗ

Российские военные нанесли удар по объектам топливной и промышленной инфраструктуры в порту Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Информации о масштабах разрушений, пожаре и возможных пострадавших Минобороны не привело. Украинская сторона к моменту публикации заявленные результаты удара не комментировала.

Напомним, что с 22 июля работа морских портов Большой Одессы практически прекратилась. Причиной стали удары по портовой инфраструктуре и остановка действия программ страхования военных рисков для судов. Из-за этого Украина ежедневно недополучает около 70 миллионов долларов экспортной выручки.