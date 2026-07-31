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31 июля, 14:25

В Одесском порту поразили топливный резервуар и цеха НПЗ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

Российские военные нанесли удар по объектам топливной и промышленной инфраструктуры в порту Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Информации о масштабах разрушений, пожаре и возможных пострадавших Минобороны не привело. Украинская сторона к моменту публикации заявленные результаты удара не комментировала.

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Напомним, что с 22 июля работа морских портов Большой Одессы практически прекратилась. Причиной стали удары по портовой инфраструктуре и остановка действия программ страхования военных рисков для судов. Из-за этого Украина ежедневно недополучает около 70 миллионов долларов экспортной выручки.

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Марина Фещенко
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