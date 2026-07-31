В США предрекли переход Одессы под контроль России к концу конфликта

Одесса может оказаться под контролем России в ходе дальнейшего развития конфликта на Украине. Такой сценарий допустил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Глена Диесена.

По мнению американского эксперта, российские войска продолжают улучшать свои позиции на поле боя, а главным вопросом остаётся масштаб дальнейшего продвижения. Он считает, что к концу года ситуация может существенно измениться.

«Полагаю, что на данный момент единственный интересный вопрос – это сколько территории в конечном итоге русские освободят. Я думаю, что они возьмут ещё и Одессу», – заявил Миршаймер.

Профессор также предположил, что к завершению года российская армия может установить контроль над всей территорией Донбасса. При этом он отметил, что именно дальнейшее развитие событий определит, какие территории окажутся под контролем сторон.

Ранее Life.ru писал, что в Чехии оценили последствия возможной потери Украиной выхода к морю. Без портов Одессы страна может столкнуться с серьёзными проблемами в экономике и экспорте. Автор публикации отметил, что ограничение морской логистики снизит привлекательность Украины для иностранных инвесторов. По его мнению, без крупных портов вывоз продукции станет сложнее, что может повлиять на экономические перспективы страны.