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30 июля, 18:42

Киев подходит к опасной черте и может спровоцировать радиационную аварию

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Своими действиями Украина подходит к опасной черте и может спровоцировать радиаиционную аварию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сегоднявший удар по территории Запорожской АЭС. По словам дипломата, последствия возможного инцидента могут сказаться на всей Европе.

«Клика Владимира Зеленского подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа», — указала она. По словам Захаровой, Москва решительно осуждает данный удар, который стал очередным проявлением опасной политики Киева, цель которой — подорвать безопасность ЗАЭС.

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Напомним, украинский БПЛА упал на площадке с отработанным ядерным топливом на территории ЗАЭС. Пострадавших и разрушений нет. Рядом тажке находится хранилище транспортёра, используемого для перевозки топлива.

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Матвей Константинов
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