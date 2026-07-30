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Регион
30 июля, 11:33

ВСУ атаковали площадку с отработанным ядерным топливом на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВСУ атаковали район площадки сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) Запорожской АЭС, БПЛА с боевым зарядом обнаружили в непосредственной близости от здания хранения транспортёра, который используют для перевозки контейнеров. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Боеприпас обезвредили, пострадавших и разрушений нет.

«Вместе с тем сама атака представляет собой крайне опасный инцидент. Транспортёр является уникальным специализированным оборудованием, не имеющим аналогов. Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с ОЯТ (отработанным ядерным топливом, — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

В заявлении подчёркивается, что сам факт удара по такому объекту показывает, что ВСУ намеренно целились в критически важную инфраструктуру, повреждения котрой «могли иметь долгосрочный характер».

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А 15 июля ВСУ атаковали служебный автомобиль с персоналом ЗАЭС, который двигался по границе промплощадки и города Энергодар. Погиб главный инженер станции Александр Яковлев. Он отвечал за её безопасную эксплуатацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Матвей Константинов
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