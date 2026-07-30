ВСУ атаковали площадку с отработанным ядерным топливом на Запорожской АЭС

ВСУ атаковали район площадки сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) Запорожской АЭС, БПЛА с боевым зарядом обнаружили в непосредственной близости от здания хранения транспортёра, который используют для перевозки контейнеров. Об этом сообщили в пресс-службе станции. Боеприпас обезвредили, пострадавших и разрушений нет.

«Вместе с тем сама атака представляет собой крайне опасный инцидент. Транспортёр является уникальным специализированным оборудованием, не имеющим аналогов. Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с ОЯТ (отработанным ядерным топливом, — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

В заявлении подчёркивается, что сам факт удара по такому объекту показывает, что ВСУ намеренно целились в критически важную инфраструктуру, повреждения котрой «могли иметь долгосрочный характер».