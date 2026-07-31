Ночная охота в Чёрном море: Что поразили российские ракеты и дроны

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31 июля, 05:13

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ВС РФ ударили по резервуару с ГСМ в порту Одессы и сухогрузу с военным грузом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Petlach

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Petlach

Российские военные вечером 30 июля продолжили атаки на портовую инфраструктуру Украины. О результатах поражения целей сообщило Министерство обороны РФ.

Высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники применялись по объектам, которые обслуживают нужды ВСУ. Под удар попали береговые мощности и морской транспорт, задействованный в военных перевозках.

В одесском порту серьёзно повреждены резервуары. В них хранились горюче-смазочные материалы, предназначенные для украинской армии.

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Еще одна цель была уничтожена на переходе морем южнее города. Речь идет о сухогрузе, который вез военный груз в один из подконтрольных Киеву портов. В оборонном ведомстве подчеркнули, что огонь вёлся именно по обеспечивающей противника инфраструктуре.

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Никита Никонов
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