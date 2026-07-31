31 судно за неделю: в Минобороны перечислили потери морского транспорта ВСУ

В последние недели российские вооружённые силы значительно активизировали систематические удары по украинской портовой инфраструктуре, что привело к фактической морской блокаде черноморских портов и серьёзным последствиям для экономики и военной логистики Украины. Целями стали ключевые порты Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, где поражаются объекты хранения военных грузов, резервуары с горюче-смазочными материалами, а также сами суда, задействованные в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, только за неделю с 18 по 24 июля было поражено 27 морских судов. На фоне этого западные сервисы фиксируют полное прекращение судоходства, а Украина столкнулась с коллапсом экспорта зерна, что обвалило внутренние цены и создало угрозу банкротств для аграриев. Военные эксперты связывают данную кампанию с необходимостью перекрыть каналы снабжения ВСУ, подорвать экономику противника и сорвать планы по созданию инфраструктуры для возможного ввода западных «миротворческих» контингентов.