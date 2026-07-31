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31 июля, 09:21

31 судно за неделю: в Минобороны перечислили потери морского транспорта ВСУ

МО РФ: За неделю с 25 июля поражено 31 судно, использовавшееся в интересах ВСУ

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В течение недели 25-31 июля поражено 31 морское судно, использовавшееся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Среди них 23 сухогруза и четыре балкера.

Также в числе пораженных объектов оказались два буксира, килекторное судно и десантный катер.

Таким образом, в перечне указаны суда нескольких типов, задействованные в интересах украинских вооруженных формирований.

В Минобороны не уточнили дополнительные подробности о характере поражения этих судов.

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В последние недели российские вооружённые силы значительно активизировали систематические удары по украинской портовой инфраструктуре, что привело к фактической морской блокаде черноморских портов и серьёзным последствиям для экономики и военной логистики Украины. Целями стали ключевые порты Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, где поражаются объекты хранения военных грузов, резервуары с горюче-смазочными материалами, а также сами суда, задействованные в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, только за неделю с 18 по 24 июля было поражено 27 морских судов. На фоне этого западные сервисы фиксируют полное прекращение судоходства, а Украина столкнулась с коллапсом экспорта зерна, что обвалило внутренние цены и создало угрозу банкротств для аграриев. Военные эксперты связывают данную кампанию с необходимостью перекрыть каналы снабжения ВСУ, подорвать экономику противника и сорвать планы по созданию инфраструктуры для возможного ввода западных «миротворческих» контингентов.

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Никита Никонов
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