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31 июля, 09:14

15 ударов за 7 дней: В Минобороны раскрыли, что оказалось под огнём на Украине за неделю

ВС РФ за неделю 25-31 июля нанесли 15 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

С 25 по 31 июля российские войска нанесли массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что применялись ракеты большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали ключевые объекты снабжения украинской армии.

Под огонь попали предприятия военной промышленности и логистические центры. Поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованные для нужд ВСУ.

Удары пришлись по военным аэродромам, складам с вооружением и боеприпасами. Кроме того, уничтожались цеха производства и места хранения дронов с комплектующими.

Атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Серьёзный урон нанесён инфраструктуре морских портов.

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В оборонном ведомстве подчеркнули, что портовые объекты использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Там же находились горюче-смазочные материалы, предназначенные для украинской армии.

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Никита Никонов
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