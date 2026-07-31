15 ударов за 7 дней: В Минобороны раскрыли, что оказалось под огнём на Украине за неделю

С 25 по 31 июля российские войска нанесли массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что применялись ракеты большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали ключевые объекты снабжения украинской армии.

Под огонь попали предприятия военной промышленности и логистические центры. Поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованные для нужд ВСУ.

Удары пришлись по военным аэродромам, складам с вооружением и боеприпасами. Кроме того, уничтожались цеха производства и места хранения дронов с комплектующими.

Атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Серьёзный урон нанесён инфраструктуре морских портов.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что портовые объекты использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Там же находились горюче-смазочные материалы, предназначенные для украинской армии.