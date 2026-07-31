15 ударов за 7 дней: В Минобороны раскрыли, что оказалось под огнём на Украине за неделю
ВС РФ за неделю 25-31 июля нанесли 15 групповых ударов по объектам ВПК Украины
Обложка © ТАСС / Александр Река
С 25 по 31 июля российские войска нанесли массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что применялись ракеты большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали ключевые объекты снабжения украинской армии.
Под огонь попали предприятия военной промышленности и логистические центры. Поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованные для нужд ВСУ.
Удары пришлись по военным аэродромам, складам с вооружением и боеприпасами. Кроме того, уничтожались цеха производства и места хранения дронов с комплектующими.
Атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Серьёзный урон нанесён инфраструктуре морских портов.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что портовые объекты использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Там же находились горюче-смазочные материалы, предназначенные для украинской армии.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.