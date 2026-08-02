Российские беспилотники отправили на дно очередной военный конвой ВСУ
Минобороны 2 августа сообщило об атаке на сухогруз с военным грузом у Затоки
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Министерство обороны России сообщило об ударе по сухогрузу в Чёрном море. Согласно заявлению ведомства, всё произошло в восьми километрах восточнее населённого пункта Затока (Одесская область).
В российском оборонном ведомстве утверждают, что целью стало судно, которое использовалось для транспортировки военного имущества для нужд ВСУ.
Украинская сторона на данный момент не предоставила официальных комментариев относительно принадлежности судна или характера перевозимого им груза.
Напомним, ранее в США заявили об изоляции Одессы из-за российских ударов. А в Чехии назвали Украину бесполезной без порта Одессы. Кроме того, Киеву предрекли крах экономики из-за ударов по портам Одессы.
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