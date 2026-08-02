Атака БПЛА ВСУ минувшей ночью стала одной из самых массированных

Ночью в воскресенье, 2 августа, российская ПВО отразила одну из самых массовых атак украинских беспилотников с начала года — всего перехватили и сбили 635 дронов.

Под удар попали сразу более десятка регионов. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская и Тульская области. Также беспилотники летели на Московский регион, Крым и Краснодарский край. Часть аппаратов сбили над акваториями Азовского и Чёрного морей.

А ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 274 украинских беспилотника самолётного типа над регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 20:00 31 июля до 7:00 1 августа по московскому времени, а дежурные расчёты ПВО работали сразу над несколькими регионами страны. В их числе оказались Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области.