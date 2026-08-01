ПВО за ночь уничтожила 274 украинских беспилотника над Россией

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 274 украинских беспилотника самолётного типа. Аппараты были сбиты над регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 20:00 31 июля до 7:00 1 августа по московскому времени. Дежурные расчёты ПВО работали над территориями сразу нескольких регионов страны.

В список вошли Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край. Кроме того, воздушные цели были обнаружены над морскими акваториями.

Ранее Life.ru писал, что четыре беспилотника были уничтожены на подлёте к Москве. О перехвате целей сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Данных о пострадавших и повреждениях объектов после этой атаки не сообщалось.