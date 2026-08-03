«Замерли в море от ужаса»: Туристы раскрыли, как пережили удар дрона по пляжу под Геленджиком

В субботу утром курортный посёлок Архипо-Осиповка под Геленджиком подвергся атаке беспилотника. По словам очевидцев, дрон нанес удар по пляжной зоне, где в тот момент находились отдыхающие. Инцидент произошёл около 11:00, когда люди целыми семьями вышли к морю, передаёт RG.ru.

«Мы были в воде, дрон в этот момент попал в бунгало. В этой части пляжа погибли люди», — говорят свидетели.

Предшествующая ночь прошла под вой сирен, однако к утру обстановка, казалось, нормализовалась, и туристы вернулись на побережье. Одна из отдыхающих рассказала, что успела заметить беспилотник над горой и, заподозрив разведку, мгновенно покинула пляж с ребёнком.

«Я была на пляже с ребёнком, вдруг увидела над горой беспилотник. Он тут же развернулся и улетел. Сразу поняла, что это разведчик! Схватила ребёнка, вещи — и бежать оттуда», — говорит одна из отдыхающих.

Спустя несколько минут после того, как часть людей покинула опасную зону, раздался взрыв. Те, кто оставался в воде, оказались в эпицентре паники.

«Это был настоящий шок: мы купались, видели момент взрыва. Началась паника, многие бежали, бросив вещи. Мы замерли в море от ужаса», — рассказывают другие туристы.

На месте работают оперативные службы. Местные власти призвали жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников на посёлок Архипо-Осиповка под Геленджиком пострадали 47 человек, и глава города Алексей Богодистов подтвердил эту цифру. На месте развернули пункт первой помощи, а для усиления привлекли врачей из городской больницы и санаториев. Тяжёлых пациентов перевозят в лечебницы соседних городов.