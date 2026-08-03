При атаках ВСУ в Херсонской области погиб человек, ещё 23 получили ранения

В Херсонской области за последние дни в результате атак и подрывов на минах погиб мирный житель, ещё 23 человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, системы ПВО сбили 76 украинских дронов.

По данным властей региона, мужчина погиб в Великой Кардашинке после сброса боеприпаса с беспилотника. Среди пострадавших оказались жители Каховки, Алёшек, Таврийска, Новой Каховки, Чаплинки и других населённых пунктов.

Наиболее массовые последствия атаки зафиксировали в Каховке, где ранения получили семь человек. В Алёшках пострадали ещё четверо жителей. В Новой Каховке помощь потребовалась двум мужчинам, которых госпитализировали.

Помимо ударов с применением БПЛА, в регионе произошли несколько инцидентов, связанных с минами. В Казачьих Лагерях после детонации взрывоопасного предмета пострадали два человека, а на участке дороги Раденск — Великие Копани женщина получила ранения при подрыве трактора на мине. Также сообщается о пострадавших в Великих Копанях, Садовом, Голой Пристани и Подо-Калиновке. Часть раненых была доставлена в медицинские учреждения, одна из пострадавших от госпитализации отказалась.

За прошедшие дни сапёры обнаружили и обезвредили шесть взрывоопасных предметов, ещё два ранее найденных боеприпаса были уничтожены. Повреждения жилых домов и инфраструктуры зарегистрированы в Алёшках, Каховке, Новой Каховке, Скадовске, Таврийске, Чаплинке и других населённых пунктах. В Новой Каховке, в частности, повреждена квартира в многоквартирном доме.

Ранее Life.ru писал, что в городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке. Среди пострадавших трое детей. У большинства из них минно-взрывные травмы. Сразу после происшествия к работе приступили врачи городской больницы и специалисты из Архипо-Осиповки. В Геленджик также приехали медики из первой и детской краевых больниц. Часть пациентов планируют перевезти в региональные медицинские центры для дальнейшего лечения.