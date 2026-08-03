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3 августа, 19:02

В больнице Геленджика остаются 18 пострадавших после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке. Среди госпитализированных — трое детей, сообщил главный врач медучреждения Сергей Ермаков.

Пациентов разместили в травматологическом и хирургическом отделениях. Состояние раненых оценивается по-разному, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

«Один ребёнок ожидает эвакуации и в эти минуты уже будет эвакуирован в краевую больницу», цитирует Ермакова РИА «Новости».

По словам главврача, у большинства пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы. К оказанию помощи с первых минут подключились сотрудники городской больницы и медики из Архипо-Осиповки.

В Геленджик также направились специалисты первой и детской краевых больниц. Часть пациентов планируют перевезти в региональные медицинские центры для дальнейшего лечения.

Горячую линию организовали в Геленджике после атаки БПЛА
Горячую линию организовали в Геленджике после атаки БПЛА

Ранее сообщалось, что число погибших во время удара по пляжу в Геленджике достигло семи человек. Трое убитых — дети. В больницы после случившегося доставили 21 пострадавшего. В общей сложности ранения получили 40 человек.

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Полина Никифорова
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