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3 августа, 16:20

Горячую линию организовали в Геленджике после атаки БПЛА

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Власти Геленджика запустили работу горячей линии для поиска людей, находившихся в Архипо-Осиповке во время недавней атаки беспилотников. Как сообщил мэр города Алексей Богодистов, по этому номеру можно получить сведения о тех, кто перестал выходить на связь.

«На базе МЦУ Геленджика организована горячая линия. По номеру +7(86141) 3-19-29 родственники и близкие тех, кто отдыхал в Архипо-Осиповке и до сих пор не вышел на связь, могут уточнить информацию», — написал Богодистов.

Линия работает с 09:00 до 18:00, однако в ночь на 4 августа она будет доступна до 02:00.

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Ранее сообщалось, что число погибших во время удара по пляжу в Геленджике достигло семи человек. Трое убитых — дети. В больницы после случившегося доставили 21 пострадавшего. В общей сложности ранения получили 40 человек.

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Наталья Демьянова
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