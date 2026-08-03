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3 августа, 15:31

«Безрассудные нацисты»: В Совфеде потребовали «ломающего суставы» ответа за удар по Геленджику

Сенатор Карасин потребовал «ломающего суставы» ответа Киеву за атаку на Геленджик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Российский сенатор Григорий Карасин заявил о необходимости «очень жёсткого, дробящего, ломающего суставы» ответа на удар Вооружённых сил Украины по пляжу в Геленджике. Свою позицию он высказал в беседе с Life.ru.

Это безрассудное убийство нацистами, люди потеряли рассудок. Украинская власть превратилась во власть безрассудную. И это всё напоминает самые страшные сценарии, которые только были в истории человечества.

Григорий Карасин

Сенатор, член Совета Федерации

Это безрассудное убийство нацистами, люди потеряли рассудок. Украинская власть превратилась во власть безрассудную. И это всё напоминает самые страшные сценарии, которые только были в истории человечества.
Это безрассудное убийство нацистами, люди потеряли рассудок. Украинская власть превратилась во власть безрассудную. И это всё напоминает самые страшные сценарии, которые только были в истории человечества.

Сенатор также обвинил западные страны в превращении Украины в «бесплатный военно-политический полигон» и заявил, что киевские власти «приступили просто к голому человеконенавистническому террору».

«Оценку им даст история и все мы с вами, потому что они абсолютно бесперспективны, они убивают сами себя. Прощения такому поведению быть не может», — подчеркнул Карасин.

Карасин не подбирал выражений, говоря об ответе на атаку в Геленджике. Он настаивает на сокрушительных мерах, которые должны окончательно подорвать позиции украинского руководства. Политик подчеркнул, что нынешний курс Киева — это катастрофа, которая превратила украинский народ в орудие разрушения.

«Наш ответ на удар в Геленджике должен быть очень жёстким, нелицеприятным и, как вам сказать, дробящим, ломающим суставы этой власти, которая поставила украинский народ в положение народа-губителя. Это ужасно», — резюмировал сенатор.

Дети из Ростовской области погибли при ударе по пляжу под Геленджиком
Дети из Ростовской области погибли при ударе по пляжу под Геленджиком

Ранее сообщалось, что число погибших во время удара по пляжу в Геленджике достигло семи человек. Трое убитых — дети. В больницы после случившегося доставили 21 пострадавшего. В общей сложности ранения получили 40 человек.

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Наталья Демьянова
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