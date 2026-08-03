Российский сенатор Григорий Карасин заявил о необходимости «очень жёсткого, дробящего, ломающего суставы» ответа на удар Вооружённых сил Украины по пляжу в Геленджике. Свою позицию он высказал в беседе с Life.ru.

Это безрассудное убийство нацистами, люди потеряли рассудок. Украинская власть превратилась во власть безрассудную. И это всё напоминает самые страшные сценарии, которые только были в истории человечества. Григорий Карасин Сенатор, член Совета Федерации

Сенатор также обвинил западные страны в превращении Украины в «бесплатный военно-политический полигон» и заявил, что киевские власти «приступили просто к голому человеконенавистническому террору».

«Оценку им даст история и все мы с вами, потому что они абсолютно бесперспективны, они убивают сами себя. Прощения такому поведению быть не может», — подчеркнул Карасин.

Карасин не подбирал выражений, говоря об ответе на атаку в Геленджике. Он настаивает на сокрушительных мерах, которые должны окончательно подорвать позиции украинского руководства. Политик подчеркнул, что нынешний курс Киева — это катастрофа, которая превратила украинский народ в орудие разрушения.

«Наш ответ на удар в Геленджике должен быть очень жёстким, нелицеприятным и, как вам сказать, дробящим, ломающим суставы этой власти, которая поставила украинский народ в положение народа-губителя. Это ужасно», — резюмировал сенатор.

Ранее сообщалось, что число погибших во время удара по пляжу в Геленджике достигло семи человек. Трое убитых — дети. В больницы после случившегося доставили 21 пострадавшего. В общей сложности ранения получили 40 человек.