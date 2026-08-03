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3 августа, 15:10

Дети из Ростовской области погибли при ударе по пляжу под Геленджиком

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое детей, погибших при ударе ВСУ под Геленджиком, были из города Шахты Ростовской области — на курорт они приехали отдохнуть. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

«Информация о взрослых уточняется. Известно, что среди пострадавших также есть жители Дона», — также написал он.

Глава региона направил слова поддержки родным погибших и заверил, что всем пострадавшим будет незамедлительно предоставлен полный комплекс необходимой помощи. В своём заявлении он подчеркнул: жители Ростовской области разделяют боль утрат с семьями жертв сегодняшних ударов по Краснодарскому краю и Крымскому полуострову.

Произошедшее губернатор квалифицировал как циничную террористическую выходку, не имеющую ни малейшего морального оправдания.

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Также ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что удар по Геленджику нельзя считать случайностью, и назвал произошедшее чистым террором. По его мнению, оператор беспилотника не мог принять такое решение самостоятельно — подобные атаки требуют приказа вышестоящего командования с указанием целей.

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Вероника Бакумченко
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