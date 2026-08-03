Дети из Ростовской области погибли при ударе по пляжу под Геленджиком

Двое детей, погибших при ударе ВСУ под Геленджиком, были из города Шахты Ростовской области — на курорт они приехали отдохнуть. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

«Информация о взрослых уточняется. Известно, что среди пострадавших также есть жители Дона», — также написал он.

Глава региона направил слова поддержки родным погибших и заверил, что всем пострадавшим будет незамедлительно предоставлен полный комплекс необходимой помощи. В своём заявлении он подчеркнул: жители Ростовской области разделяют боль утрат с семьями жертв сегодняшних ударов по Краснодарскому краю и Крымскому полуострову.

Произошедшее губернатор квалифицировал как циничную террористическую выходку, не имеющую ни малейшего морального оправдания.

Также ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что удар по Геленджику нельзя считать случайностью, и назвал произошедшее чистым террором. По его мнению, оператор беспилотника не мог принять такое решение самостоятельно — подобные атаки требуют приказа вышестоящего командования с указанием целей.