Военкор Коц назвал чистым террором удар ВСУ по пляжу в Геленджике

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что удар по Геленджику нельзя считать случайностью и назвал произошедшее «чистым террором». По его словам, такие действия не могут быть результатом самостоятельного решения оператора беспилотника. Коц отметил, что подобные удары обычно требуют приказа вышестоящего командования с указанием целей и средств поражения.

«Какой был в этих налётах военный смысл? Никакого. Чистый террор», — написал журналист.

Он также заявил, что хотел бы увидеть документ, на основании которого был нанесён удар, и установить лиц, причастных к его подготовке. Официальных данных о причинах и обстоятельствах произошедшего в приведённом заявлении нет.

Ранее в Архипо-Осиповке развернули оперативный штаб после падения обломков беспилотника, в результате которого погибли четыре человека. К месту происшествия направили дополнительные бригады медиков, пострадавшим оказывают помощь. По последним данным, жертвами атаки стали шесть человек, трое из них — дети.