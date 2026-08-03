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3 августа, 13:41

Военкор Коц назвал чистым террором удар ВСУ по пляжу в Геленджике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что удар по Геленджику нельзя считать случайностью и назвал произошедшее «чистым террором». По его словам, такие действия не могут быть результатом самостоятельного решения оператора беспилотника. Коц отметил, что подобные удары обычно требуют приказа вышестоящего командования с указанием целей и средств поражения.

«Какой был в этих налётах военный смысл? Никакого. Чистый террор», — написал журналист.

Он также заявил, что хотел бы увидеть документ, на основании которого был нанесён удар, и установить лиц, причастных к его подготовке. Официальных данных о причинах и обстоятельствах произошедшего в приведённом заявлении нет.

Власти Геленджика сообщили о 47 пострадавших при ударе БПЛА по пляжу
Власти Геленджика сообщили о 47 пострадавших при ударе БПЛА по пляжу

Ранее в Архипо-Осиповке развернули оперативный штаб после падения обломков беспилотника, в результате которого погибли четыре человека. К месту происшествия направили дополнительные бригады медиков, пострадавшим оказывают помощь. По последним данным, жертвами атаки стали шесть человек, трое из них — дети.

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Дарья Денисова
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