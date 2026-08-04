Над Ленобластью расчёты ПВО уничтожили 17 БПЛА, есть пострадавший

В ходе отражения воздушной атаки над Ленинградской областью сбито 17 беспилотных аппаратов. В складской зоне населённого пункта Красный Бор зафиксированы повреждения, один человек получил ранения. Сведения уточняются. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. За время атаки над территорией региона сбиты 17 БПЛА. Есть повреждения в складской зоне Красный Бор. 1 человек пострадал. Информация уточняется», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что украинские войска стали наносить больше ударов по гражданской инфраструктуре после назначения Михаила Драпатого главкомом Вооружённых сил Украины. По словам посла, смена главкома лишь усилила тенденции с упором на терроризм и атаки на гражданскую инфраструктуру, которые были заложены при Михаиле Фёдорове. Он отметил, что удары по гражданским объектам и населению остаются одним из направлений действий украинской армии.